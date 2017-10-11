Новости от Минобороны, Минстроя и мэра Москвы

В школах Юга России проведут уроки мужества в рамках «Дня призывника»
Масштабная военно-патриотическая акция «День призывнка», приуроченная к началу осеннего призыва, проводится в воинских частях и соединениях Южного военного округа.
Военное командование ЮВО также проведет уроки мужества в общеобразовательных учреждения. Военные организуют занятия совместно с властями регионов и активистами различных военно-патриотическиз организаций. Тема уроков звучит как «Есть такая профессия — родину защищать».
Ученики школ познакомятся с современными образцами российского вооружения и военной техники, стрелкового оружия и экипировки, жизнью и бытом военнослужащих.
В акции примут участие более 10 тысяч школьников и воспитанников военно-патриотического движения «Юнармия».
Глава Минстроя Михаил Мень объявил о старте Международного конкурса проектов стандартного жилья
Министерство строительства РФ совместно с Агентством ипотечного жилищного кредитования (АИЖК) запустили открытый Международный конкурс проектов стандартного жилья и жилой застройки. О старте конкурса объявил глава Минстроя Михаил Мень.
Конкурс организован во исполнение поручения, данного премьер-министром России Дмитрием Медведевым. Оператором конкурса выступает КБ Стрелка.
«Мы рады пригласить к участию архитекторов как из нашей страны, со всех уголков России, так и наших международных коллег, чтобы реализовать проекты, которые призваны изменить то, что сегодня происходит в строительстве жилья» — обозначил цель мероприятия Михаил Мень.
Международный конкурс должен будет помочь в формировании стандартов качественного жилья — организаторы расчитывают получить не менее 80 качественных проектов на эту тему.
Парк «Музеон» приглашает на разговор с археологом
Посетители парка «Музеон» в рамках проекта «Люди вне профессии» каждую неделю узнают истории людей, которые добились успеха после сложного пути.
Очередным гостем проекта 16 октября станет археолог Иван Савченко. Савченко увлекся иероглифической письменностью индейцев майя еще на втором курсе исторического факультета МГУ. К настоящему времени исследователь совершил десятки экспедиций в Южную и Центральную Америку.
Подробности своих изысканий археолог и кандидат исторических наук Иван Савченко готов рассказать слушателям в «Музеоне». Участие в мероприятии бесплатно, но надо предварительно зарегистрироваться.
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