Новости от Минобороны, Минстроя и мэра Москвы

В школах Юга России проведут уроки мужества в рамках «Дня призывника»

Масштабная военно-патриотическая акция «День призывнка», приуроченная к началу осеннего призыва, проводится в воинских частях и соединениях Южного военного округа.

Военное командование ЮВО также проведет уроки мужества в общеобразовательных учреждения. Военные организуют занятия совместно с властями регионов и активистами различных военно-патриотическиз организаций. Тема уроков звучит как «Есть такая профессия — родину защищать».

Ученики школ познакомятся с современными образцами российского вооружения и военной техники, стрелкового оружия и экипировки, жизнью и бытом военнослужащих.

В акции примут участие более 10 тысяч школьников и воспитанников военно-патриотического движения «Юнармия».

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