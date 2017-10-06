Новости от Минсельхоза, Минпромторга и администрации Санкт-Петербурга

Профессиональное гастрономическое шоу прошло на аграрной выставке «Золотая осень 2017»

В рамках крупнейшей аграрной выставки России «Золотая осень 2017» состоялось профессиональное гастрономическое шоу «Россия — истинный вкус натурального (Discover Russian Cuisine)». Звезды кулинарии со всего мира за два дня провели 11 мастер-классов по приготовлению блюд из российских продуктов и 4 закрытых гастрономических сета.

Шеф-повар ресторана «Cristal Room Baccarat» Мишель Ленц в первый день мероприятия провел мастер-класс по дагестанской кухне — одно из блюд попробовал председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.

Шеф-повар ресторана «Bib & Tucker» Скотт Бриджер и шеф-повар и владелец ресторанов «Панаехали» и «Gayane’s» Гаяне Бреиова представили профессиональной аудитории домашний сыр с арбузом, камчатского краба с артишоками и чернилами каракатиц, ризотто из перловой крупы с лисичками и мармеладом и карамелизованный медовый мусс с кедровыми орехами и крымскими яблоками под медовым гелем.

Агропромышленная выставка «Золотая осень 2017» проходит в Москве на ВДНХ с 4 по 7 октября.

Объемы торговли между странами ЕАЭС выросли на 25%

Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров посетил с рабочим визитом Армению, где принял участие во Втором Международном форуме евразийского партнерства «ЕАЭС – промышленная интеграция, расширение экспортно-импортных возможностей» в Ереване.

Глава российского Минпромторга отметил рост на 2% совокупного ВВП государств ЕАЭС в первом полугодии 2017 года. НА 2,6% выросло промышленное производство, а объем взаимной и внешней торговли вырос на целых 25%. Мантуров заявил, что Евразийский союз с каждым годом усиливает свое глобальное значение в мире.

Также глава российского ведомства отметил совместную работу России и Армении по созданию евразийских сетей промкооперации и трансфера технологий. Такой подход, по сути, является прообразом новой модели развития промышленности ЕАЭС, основанной на инновациях и наукоемких технологиях.

Полтавченко наградил Валерия Гергиева

Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко наградил Валерия Гергиева. Художественный руководитель Государственного академического Мариинского театра, народный артист России и Почетный гражданин Санкт-Петербурга получил награду «За заслуги перед Санкт-Петербургом» в Смольном.

«Благодаря вам Мариинский театр стал культурным брендом не только Петербурга, но и всей России» — прокомментировал губернатор вручение награды, которую назвал признанием труда и таланта Гергиева.

Полтавченко также отметил способность Валерия Гергиева сочетать в творчестве верность традициям российской культуры и новаторство.

Гергиев руководит Мариинкой с 1988 года. Он также является деканом факультета искусств Санкт-Петербургского государственного университета.