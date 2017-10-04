Новости от Минстроя, Пенсионного фонда и мэрии Москвы

Технологию строительства домов на 3D-принтере показали на форуме высотного строительства

В Екатеринбурге открылся форум 100+ Forum Russia, на котором представят цифровые технологии в области высотного строительства, в том числе возведение домов при помощи 3D-печати.

Мероприятие пройдет при поддердке министерства строительства РФ. Свою экспозицию также представит Крыловский государственный научный центр Санкт-Петербурга, специалисты которого проводили математическое и экспериментальное моделирование операции по транспортировке судоходных арок Крымского моста. На своем стенде они покажут макет уникальной ландшафтной аэродинамической трубы, с помощью которой производились расчеты для операции.

Форум продлится три дня, для участия в нем зарегистрировались 7 тысяч человек.

Мобильное приложение Пенсионного фонда РФ установили 150 тысяч человек

Мобильное приложение от ПФР, позволяющее гражданам получить еще более удобный доступ к ключевым электронным услугам и сервисам Личного кабинета, скачали и установили уже более 150 тысяч человек.

Приложение доступно для Android и iOS. С его помощью можно получить нформацию о состоянии своего индивидуального лицевого счета в Пенсионном фонде, заказать необходимые документы или записаться на прием, прояснить детали о назначенных пенсиях и социальных выплатах и многое другое.

Для начала работы в приложении необходимо пройти авторизацию с помощью подтвержденной учетной записи на Портале госуслуг, а также задать четырехзначный пин-код, с помощью которого в дальнейшем будет осуществляться вход.

В Театре наций представят пьесу «Идиот» в эстетике черной клоунады

Трижды номинант театральной премии «Золотая Маска» Максим Диденко представит свой спектакль «Идиот» по Федору Достоевскому на сцене Театра наций в Москве, сообщил сайт столичной мэрии.

Произведение представят в эстетике черной клоунады. Главную роль — князя Мышкина — исполнила актрисса Ингеборга Дапкунайте. Также на сцене появятся Евгений Ткачук, Павел Чинарев, Роман Шаляпин и Александр Якин — как можно заметить, количество персонажей заметно меньше, чем в литературном первоисточнике.

Режиссер Диденко заявил, что «в нашем мире среди всего прочего утеряно две вещи: культура клоунады и восприятие Достоевского как живого ироничного человека». Все события будут разворачиваться в пространстве, созданном художником Павлом Семченко.