Новости от правительства РФ, Минпромторга и Минобороны

Аркадий Дворкович рассказал о ситуации с «ВИМ-АВИА» на совещании вице-премьеров

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев провел совещание вице-премьеров, на котором по ситуации с авиакомпанией «ВИМ-Авиа» отчитался Аркадий Дворкович — куратор транспортной сферы.

Дворкович рассказал, что к настоящему времени в Турции остаются около тысячи туристов, ожидающих вывоза. Они обеспеченны жильем и питанием. Вице-премьер пообещал, что к 3 октября все они будут перевезены в Россию. Пассажиры «ВИМ-Авиа», которые должны вернуться из зарубежных поездок позднее 2 октября, будут перевезены самолетами перевозчика и других компаний.

На вопрос Дмитрия Медведева, достаточно ли таких самолетов, чтобы вывезти всех в срок, Аркадий Дворкович ответил утвердительно.

Россия и Германия обсудили сотрудничество в цифровой экономике

В Берлине прошло очередное заседание Российско-Германской Рабочей группы по стратегическому сотрудничеству в области экономики и финансов, в котором принял участие замглавы Минпромторга России Василий Осьмаков.

Осьмаков рассказал об основных аспектах российской промышленной политики в сфере локализации и импортозамещения. Глава Восточного комитета германской экономики Вольфганг Бюхеле и председатель правления Российско-Германской внешнеторговой палаты Маттиас Шепп озвучили предложения немецкой стороны по этим проблемам.

Представители Германии также также рассказали о желании немецкого бизнеса сотрудничать с Россией в области цифровой экономики и выразили готовность и дальше продожать конструктивное взаимодействие с Минпромторгом РФ.

Минобороны рассказало о финансировании социальной сферы

Министерство обороны России сообщило, что 30% средств, выделяемых на Гособоронзаказ, возвращаются в социальную сферу.

Это показал анализ расходов на Государственный оборонный заказ, проведенный специалистами ведомства. Промышленные оборонные предприятия направляют значительный объем средств на приоритетные платежи — зарплату, социальные выплаты, налоговые платежи в бюджет и оплату коммунальных услуг.

Система межведомственного финансового контроля за финансированием Гособоронзаказа, созданная по инициативе Минобороны России, позволяет проанализировать движение денежных средств по любому типу платежа в любом регионе и организации.