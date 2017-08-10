Новости ведомств за четверг, 10 августа: Санкт-Петербург вспоминает первого мэра Анатолия Собчака, Общественная палата РФ попросила ОБСЕ защитить украинских журналистов, власти Москвы отреставрируют Казанский собор

Санкт-Петербург вспоминает первого мэра Анатолия Собчака

В Санкт-Петербурге вспоминали первого мэра Анатолия Собчака в день его рождения. Собчаку исполнилось бы 80 лет. В торжественной церемонии на месте упокоения первого мэра принял участие губернатор города Георгий Полтавченко. Затем на Васильевском острове состоялось возложение цветов к памятнику Анатолия Собчака.

Общественная палата РФ попросила ОБСЕ защитить украинских журналистов

Общественная палата РФ попросила ОБСЕ отреагировать на обыски в офисе украинского издания «Страна.ua». В ведомстве считают, что украинские правоохранители занимаются давлением на прессу и потребовали от международных институтов вмешательства в ситуацию. По мнению представителя ОП, накопилось достаточно негативных поводов, чтобы начать серьезно реагировать и требовать от Киева соблюдения принципов свободы слова.

Власти Москвы отреставрируют Казанский собор

Мэрия Москвы сообщила о намерении отреставрировать Казанский собор Иконы Божией Матери на Красной площади. Ремонт и реставрация пройдут во входной группе северного фасада храма (внутренний двор). Такое предложение рассмотрела Градостроительно-земельная комиссия во главе с градоначальником столицы Сергеем Собяниным.