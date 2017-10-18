Новости зарубежья на «Практике» за среду, 18 октября

Google построит «город будущего» в Канаде

Компания Sidewalk Labs, принадлежащая Alphabet, родительскому холдингу Google, построит «цифровой город» в канадском Торонто.

Об этом сообщает британская информационная служба BBC. Часть городской набережной Торонто превратят в своеобразную полевую лабораторию для исследования и тестирования «умных» технологий. Проект «Цифровой город» предполагает всеобщий wi-fi доступ, миллионы различных сенсоров, автономные машины на возобновляемых источниках энергии и многое другое.

Проект реализуют в районе Кисайд (Quayside). Участок приблизительно в 3,2 квадратных километра площадью представляет собой одно из самых больших незастроенных городских пространств в Северной Америке.

Канадский премьер-министр уже выразил свое одобрение проекту, назвав его тестовым полигоном для технологических новинок.

В Великобритании опасаются возвращения красного солнца и желтого неба

Накануне во вторник, 17 октября, жители западных районов Великобритании — части Англии и Уэльса — наблюдали показавшееся многим зловещим природное явление — небо желтого отенка с красным солнцем. Позднее аналогичное зрелище видели и в других районах страны. Метеорологи связывают явление с ураганом «Офелия», который принес частицы песка и пыли из пустыни Сахары. Также возможно влияние лесных пожаров в Испании и Португалии.

Издание Independent сообщает о том, что в Англии опасаются повторения явления в четверг, 19 октября. Метеорологи уверяют, что в воздухе сохраняются частицы песка Сахары.

Ураган «Офелия» ранее нанес серьезный ущерб в Ирландии, отмечены человеческие жертвы. Двинувшись на восток, ураган поразил западную часть Великобритании, несколько человек здесь также погибли от несчастных случаев, вызванных стихией.

Известный австралийский радиоведущий потребовал снижения зарплаты, чтобы получать наравне со своей коллегой

Известный в Австралии радиоведущий Дэйв Хьюз добился снижения своей заработной планы, узнав что получает на 40% больше своей соведущей Кэйт Лангброк, после того как она подняла этот вопрос во время радиопередачи.

О ситуации пишет The Telegraph. «У меня не было ни малейшего понятия о том, что нам так платят. Теперь я чувсвтую себя ужасно» — отреагировал на новости от коллеги Хьюз. Руководство вещателя KIIS FM после этого решило платить Лангброк такую же зарплату, как и Хьюзу. Однако последнему ранее уже была обещана прибавка. После инцидента Дэйв Хьюз отказался от повышения зарплаты.

Пара ведущих намерена сменить работу. Хьюз и Лангброк выразили надежду, что подобная несправедливость никогда не повторится на их новом месте занятости.

Кэйт Лонгброк также призвала мужчин-радиоведущих по всей стране последовать примеру Хьюза и протестовать против половой дискриминации в вопросе заработной платы.