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Новости зарубежья на «Практике» за среду, 18 октября

Каждый вечер портал рассказывает о самых интересных событиях в разных уголках мира

Google построит «город будущего» в Канаде

Компания Sidewalk Labs, принадлежащая Alphabet, родительскому холдингу Google, построит «цифровой город» в канадском Торонто.

Об этом сообщает британская информационная служба BBC. Часть городской набережной Торонто превратят в своеобразную полевую лабораторию для исследования и тестирования «умных» технологий. Проект «Цифровой город» предполагает всеобщий wi-fi доступ, миллионы различных сенсоров, автономные машины на возобновляемых источниках энергии и многое другое.

Проект реализуют в районе Кисайд (Quayside). Участок приблизительно в 3,2 квадратных километра площадью представляет собой одно из самых больших незастроенных городских пространств в Северной Америке.

Канадский премьер-министр уже выразил свое одобрение проекту, назвав его тестовым полигоном для технологических новинок.

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В Великобритании опасаются возвращения красного солнца и желтого неба

Накануне во вторник, 17 октября, жители западных районов Великобритании — части Англии и Уэльса — наблюдали показавшееся многим зловещим природное явление — небо желтого отенка с красным солнцем. Позднее аналогичное зрелище видели и в других районах страны. Метеорологи связывают явление с ураганом «Офелия», который принес частицы песка и пыли из пустыни Сахары. Также возможно влияние лесных пожаров в Испании и Португалии.

Издание Independent сообщает о том, что в Англии опасаются повторения явления в четверг, 19 октября. Метеорологи уверяют, что в воздухе сохраняются частицы песка Сахары.

Ураган «Офелия» ранее нанес серьезный ущерб в Ирландии, отмечены человеческие жертвы. Двинувшись на восток, ураган поразил западную часть Великобритании, несколько человек здесь также погибли от несчастных случаев, вызванных стихией.

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Известный австралийский радиоведущий потребовал снижения зарплаты, чтобы получать наравне со своей коллегой

Известный в Австралии радиоведущий Дэйв Хьюз добился снижения своей заработной планы, узнав что получает на 40% больше своей соведущей Кэйт Лангброк, после того как она подняла этот вопрос во время радиопередачи.

О ситуации пишет The Telegraph. «У меня не было ни малейшего понятия о том, что нам так платят. Теперь я чувсвтую себя ужасно» — отреагировал на новости от коллеги Хьюз. Руководство вещателя KIIS FM после этого решило платить Лангброк такую же зарплату, как и Хьюзу. Однако последнему ранее уже была обещана прибавка. После инцидента Дэйв Хьюз отказался от повышения зарплаты.

Пара ведущих намерена сменить работу. Хьюз и Лангброк выразили надежду, что подобная несправедливость никогда не повторится на их новом месте занятости.

Кэйт Лонгброк также призвала мужчин-радиоведущих по всей стране последовать примеру Хьюза и протестовать против половой дискриминации в вопросе заработной платы.

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