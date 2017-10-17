Новости зарубежья на «Практике» за вторник, 17 октября

Сирийская демократическая армия заявила о контроле над Раккой

Одной из главных тем дня в зарубежных СМИ стали сообщения от Сирийской демократической армии (SDF, в организацию также входят курдские отряды самообороны) о полном захвате сирийского города Ракка — некогда считавшегося «столицей» ИГИЛ*.

Как сообщает Guardian, во вторник, 17 октября, SDF сообщила о захвате городского стадиона и прилегающего к нему госпиталя. Объекты были последним известным убежищем террористов в городе. Организованное сопротивление боевиков силам SDF окончательно сломлено.

Спикер SDF Талал Селло, однако, не стал объявлять о завершении сражения за Ракку. По его словам, в городе могут остаться «спящие ячейки» террористов. Также Ракку предстоит очистить от мин. Представитель оборонного ведомства США подтвердил завершение активной части боев за город.

ИГИЛ контролировала Ракку с 2014 года. Из этого города осуществлялся непосредственный контроль за военными операциями боевиков на Ближнем Востоке.

*Террористическая организация, запрещенная в РФ

В Великобритании отмечается рост числа преступлений на почве ненависти после Brexit

В Англии и Уэльсе отмечено рекордное число преступлений на почве ненависти. Соответствующие цифры приведены в отчете правительства Великобритании, обнародованом во вторник, 17 октября.

К преступлениям на почве ненависти относятся любые уголовные деяния, мотивированные расовой, гендерной, религиозной или любой иной, основанной на личных качества человека, неприязнью. Как передает издание Time, за период с марта 2016 года по март 2017 число преступлений на почве ненависти выросло на целых 29% в Англии и Уэльсе.

Представители британского Хоум-офис отметили совпадение во времени всплеска насилия на почве ненависти и референдума о выходе из состава ЕС. При этом большинство таких преступлений совершаются по мотивам расовой ненависти.

Стоит отметить, что, несмотря на то, что количество заявлений о преступлениях выросло, число соответствующих судебных процессов снизилось. Причины расхождения в цифрах власти Великобритании назвать пока не могут.

Австралия отказывается от реформы энергетики, предложенной учеными

Власти Австралии отвергли проект реформ энергетической отрасли, при котором компании-поставщики электроэнергии были бы обязаны использовать возобновляемые источники электричества — например, солнечные или ветровые генераторы.

Как передает Deutsche Welle, австралийский премьер Малкольм Тернбулл анонсировал новый пакет реформ, Национальные энерегетические гарантии (NEG), который разительно отличается от предложенного ведущими учеными страны плана перехода на возобновляемые источники (CET).

В рамках NEG от компаний не будут требовать обязательного использования источников возобновляемой энергии, однако обяжут следить за углеродными выбросами. Тернбулл утвержает, что реформа позволит Австралии выполнить свои обязательства по Парижскому соглашению о климате, а также гарантирует гражданам страны энергетическую безопасность.

Правительство также отменило субсидии производителям и реализаторам солнечных батарей и ветрогенераторов с 2020 года. Такую меру объяснили необходимостью справедливой конкуренции в отрасли.

Заявление премьера Тернбулла было критически встречено оппозицией и учеными-экологами. Противники NEG считают, что проект отбросит Австралию назад в современных технологиях в энергетике. Некоммерческая организация Совет по климату Австралии уже назвала реформу «препятствием прогрессу».