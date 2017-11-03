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Новоуральские школьники поучаствовали в конкурсе «Слава созидателям!»

Двадцатка лучших работ будет отправлена на федеральный этап соревнования

Свыше 200 учеников школ из атомграда Новоуральска поучаствовали в муниципальном этапе Всероссийского конкурса «Слава созидателям!».

Как сообщает ТАСС, «золото» соревнования в номинации «Реликвии» получил учащийся гимназии № 41 Марк Тегенцев, который снял видео «Мой прадед Герой СССР и ветеран труда комбината».

Второе место досталось Дарье Федотовой, рассказавшей о фронтовых письмах своих прадедов, которые сохранились со времен Великой Отечественной войны.

Бронзовым призером стал Арсений  Хайбуллин, который сделал видеоролик «Медаль Героя Советского Союза».

Отмечается, что в номинации «Видеоистории» первое и второе место заняли Анастасия Пантелеева и Валерия Ментюгова, рассказавшие истории о своих бабушках. На третьей позиции оказался Евгений Ощепков, который снял видео о своем отце Юрии Ощепкове «Семейная традиция быть пожарным».

В общей сложности в творческом конкурсе соревновались свыше 200 учеников округа, которые были допущены членами жюри к муниципальному этапу состязания. При этом 20 самых выдающихся работ школьников в дальнейшем примут участие в федеральном этапе конкурса, призеры которого будут объявлены в феврале следующего года.


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