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10 октября, в 12:35
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Новые небоскребы появятся в Екатеринбурге вместо ветхого жилья

В мэрии города рассказали о строительных планах

В Екатеринбурге на месте старого ветхого жилья планируют возвести новые небоскребы.

Руководство города не будет осваивать новые территории, а займется улучшение старых, сообщает портал «Наша газета Екатеринбурга».

По словам заместителя главы мэрии Екатеринбурга по вопросам капитального строительства и землепользования Алексея Белышева, небоскребы будут строить в самом центре Екатеринбурга. «Оставаясь компактным городом, мы можем себе позволить создавать высотные объекты. Они будут возникать в центральной части Екатеринбурга», — сказал Белышев.

В городе уже есть два небоскреба, которые доказывают,  что уральские компании умеют эксплуатировать высотные здания.

Замглавы мэрии отметил, что с точки зрения жизни среднеэтажная застройка будет более комфортной, поэтому в Екатеринбурге упор будет делаться именно на такие здания.

При этом новые постройки будут возводить только в существующих районах. Новые территории осваивать никто не планирует.


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