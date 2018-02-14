Новые правила “Аэрофлота” порадовали музыкантов

Компания “Аэрофлот” представила новые правила провоза музыкальных инструментов в качестве ручной клади.

Максимальный размер инструмента, который можно взять в салон, значительно увеличен. При этом даже если инструмент превышает допустимые габариты, его можно взять в самолет, если модель воздушного судна позволяет это. Для этого надо будет уведомить авиакомпанию не позднее чем за 36 часов до вылета.

Praktika.ru изучила обсуждения соответствующей проблемы в сообществах музыкантов – согласно этому опросу, например, почти 10% путешествующих музыкантов сталкивались с повреждением своего сданного в багаж инвентаря. В каждом случае о проносе инструмента в салон с бортпроводниками приходилось договариваться лично, что удавалось не всегда. Сданные в багаж гитары и скрипки оборачивали свитерами и куртками в футляре, чтобы уберечь от повреждений.

Практикующий гитарист Павел из Санкт-Петербурга прокомментировал для Praktika.ru инициативу “Аэрофлота”.

“Это очень хорошо! Потому что раньше авиакомпании не могли гарантировать сохранность инструмента во время его перевозки в багажном отделении. Известны случаи, когда по вине перевозчика инструменты были повреждены, а музыканту, зарабатывающему выступлениями, это наносило серьезный материальный ущерб. Кроме того, получить компенсацию было не всегда возможно”, – рассказал Павел.

Комментатор также вспомнил историю об известном гитаристе Стиве Вае, который смог доказать вину авиакомпании в повреждении гитары только потому, что момент погрузки инструмента попал на видео (впрочем, как удалось выяснить Praktika.ru, Стив Вай извинился перед авиакомпанией и отказался от обвинений).