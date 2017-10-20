Новые правила ГИБДД вступили в силу

В пятницу, 20 октября, в силу вступил новый административный регламент ГИБДД.

Регламент утвержден приказом МВД РФ и опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Согласно новым правилам сотрудники ДПС могут останавливать автомобили для проверки вне стационарных постов: «Место, время формы и методы осуществления надзора за дорожным движением сотрудниками определяются руководителем подразделения ДПС». Также они перестанут выдавать справки о ДТП, теперь водители будут получать только копию протокола или постановления о правонарушении.

Лишить водительского удостоверения на дороге больше нельзя. Водитель должен будет сдать его самостоятельно в течение трех дней в подразделение ГИБДД. Также после медосвидетельствования, показавшего, что водитель трезв, ему не придется возвращаться к своему автомобилю самостоятельно. Сотрудник ГИБДД будет обязан вернуть его.

Кроме того, разрешается снимать действия инспекторов на видео, если это не запрещено другими законами.

«Интерфакс» со ссылкой на представителя Госавтоинспекции сообщает, что от нормы, запрещающей курить при разговоре с участниками дорожного движения, было решено отказаться. «Но это не значит, что сотрудник может при общении с участниками дорожного движения курить и дымить им в лицо», — подчеркнул сотрудник ГИБДД.

Отмечается, что сотрудники ДПС должны быть вежливыми и тактичными, а свои требования и замечания высказывать в спокойной манере и понятной форме.