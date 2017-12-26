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Новый экипаж МКС готовится к выходу в космос

Основной задачей операции станет установка оборудования на поверхности станции

В Центре подготовки космонавтов проходит тренировка новых членов экипажа МКС-56, которые готовятся к выходу в открытый космос летом 2018 года.

Целью предстоящей операции станет установка на поверхности станции научного оборудования в рамках совместного эксперимента России и Германии по исследованию глобальной миграции птиц и животных, сообщает РИА Новости.

Занятия проходят в гидротренажерном комплексе ЦПК имени Гагарина. Планируется, что космонавты экипажа МКС-55/56 отправятся на станцию в марте 2018 года.

Напомним, ранее Praktika.ru сообщала, что в экипаж, который на данный момент находится на МКС, вошли российский космонавт Антон Шкаплеров, а также представитель американского космического агентства NASA Скотт Тингл и астронавт из Японии Норишиге Канаи (JAXA).


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