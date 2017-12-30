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Новый год на Тверской улице отметят фейерверком

Всего пиротехники запасли 1500 таких зарядов

В центре Москвы наступление Нового года отметят фейерверком.

А на главных площадках засияют трехметровые праздничные фонтаны,  сообщается на сайте мэра Москвы. В Новый год под бой курантов фейерверки запустят на 10 площадках фестиваля «Путешествие в Рождество». Красный, зеленый, синий и фиолетовый цвета взмоют в высоту до 60 – 100 метров.

«Всего пиротехники запасли 1500 таких зарядов. Еще одним сюрпризом станут столбы цветного дыма, которые напомнят о фейерверках петровских времен», – сказано на сайте.

Установки для фейерверков будут размещены возле каждой площадки. Каждые два часа 31 декабря, 1 и 2 января на Тверской улице будут давать залпы конфетти.


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