Сегодня:
$
Нефть
Золото
сегодня, в 10:57
Новости

Новый коммуникационный робот от Sony сможет присматривать за домом

Xperia Hello поступит в продажу 18 ноября 2017 года

Sony представила нового коммуникационного робота Xperia Hello, который стоит примерно $1400 и поступит в продажу 18 ноября 2017 года. Компания позиционирует его как домашнего голосового помощника.

Конструкция робота представляет собой колонку высотой 22 сантиметра с ЖК-дисплеем, семью микрофонами, датчиком движения и вращающейся камерой, которая может следить за происходящем в доме и передавать информацию хозяину в режиме настоящего времени, сообщает ТАСС. Также отмечается, что робот способен распознавать голоса членов семьи и адаптироваться под каждого из них отдельно.

С помощью ЖК-дисплея Xperia Hello может отображать сообщения или делать видеозвонки. А вращающаяся камера не только позволяет снимать фотографии и видео помещения, но и «смотреть» на собеседника, когда к роботу обращаются, и распознавать лица. Также он сможет рассказать о погоде, о новостях и многом другом.

Предполагается, что робот может помочь присмотреть за детьми или пожилыми людьми. Кроме того, помимо использования дома Xperia Hello может появиться и в корпоративном сегменте, в частности, на респешене отелей.


Следите за нами в Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
СМОТРИ ТАКЖЕ:
Новости
20 сентября, в 16:13
Впервые в России появился полностью отечественный складской робот
Новости
15 сентября, в 20:00
Скворцова заявила о готовности к серийному производству роботов-хирургов
Новости
24 сентября, в 18:30
В Китае робот-стоматолог самостоятельно провел операцию

Оставить комментарий

avatar
wpDiscuz

ЧИТАЙ О ВАЖНОМ

Отправим подборку лучших новостей за неделю

Нет, спасибо