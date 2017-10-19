Новый коммуникационный робот от Sony сможет присматривать за домом

Sony представила нового коммуникационного робота Xperia Hello, который стоит примерно $1400 и поступит в продажу 18 ноября 2017 года. Компания позиционирует его как домашнего голосового помощника.

Конструкция робота представляет собой колонку высотой 22 сантиметра с ЖК-дисплеем, семью микрофонами, датчиком движения и вращающейся камерой, которая может следить за происходящем в доме и передавать информацию хозяину в режиме настоящего времени, сообщает ТАСС. Также отмечается, что робот способен распознавать голоса членов семьи и адаптироваться под каждого из них отдельно.

С помощью ЖК-дисплея Xperia Hello может отображать сообщения или делать видеозвонки. А вращающаяся камера не только позволяет снимать фотографии и видео помещения, но и «смотреть» на собеседника, когда к роботу обращаются, и распознавать лица. Также он сможет рассказать о погоде, о новостях и многом другом.

Предполагается, что робот может помочь присмотреть за детьми или пожилыми людьми. Кроме того, помимо использования дома Xperia Hello может появиться и в корпоративном сегменте, в частности, на респешене отелей.