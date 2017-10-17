Новый президент РАН посетил Екатеринбург

Во вторник, 17 октября, новый президент РАН Александр Сергеев посетил Екатеринбург с официальным визитом.

Он высказал намерение выстраивать отношение с уральским отделением РАН таким образом, чтобы оно могло развивать научный и промышленный потенциал региона, сообщается на официальном портале Екатеринбурга.

Академик принял участие в Уральском научном форуме, который открылся во вторник. Сергеев подчеркнул, что развитие науки в России находится в числе первых приоритетов руководства страны. Это подтверждают встречи на высоком уровне.

Академик отметил, что российская наука находится в неприемлемом для решения задач состоянии.

«Это понимание есть в виде указаний и поручений. То положение, в котором наука оказалась, заставило переосмыслить ситуацию», — сказал Сергеев.

Это первый визит нового руководителя РАН. Он выбрал Екатеринбург не случайно. Только Уральское отделение РАН выдвинуло Сергеева кандидатом в президенты академии.