Новый спорзал открывают в Екатеринбурге

В среду, 18 октября, состоится открытие нового зала настольного тенниса клуба УГМК, расположенного в Екатеринбурге на улице Луначарского, 203.

Почетными гостями тожественного мероприятия станут губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, вице-президент ОКР Игорь Левитин и гендиректор УГМК Андрей Козицын, сообщается на официальном сайте Екатеринбурга. Начало церемонии запланировано на 14:00 по местному времени.

После официальной части в зале пройдет по олимпийской системе ВИП-турнир в парном разряде, посвященный 10-летию клуба УГМК. За призовые места будут бороться 30 бизнесменов, политиков и общественных деятелей.

Со следующего месяца в зале начнет работать секция Клуба настольного тенниса, в которую наберут 120 детей возрастом от 6 до 9 лет. Также в зале будут тренироваться теннисисты училища олимпийского резерва № 1, ветераны и лица с ограниченными возможностями здоровья.