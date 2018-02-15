Новым президентом ЮАР стал Сирил Рамафоса

Вице-президент ЮАР Сирил Рамафоса избран новым президентом страны.

Соответствующая информация появилась в официальном Twitter-аккаунте парламента ЮАР.

“Объявляем достопочтенного Сирила Рамафоса президентом Южно-Африканской республики”, – говорится в сообщении.

Бывший президент страны Джейкоб Зума, находившийся на этой должности с 2009 года, добровольно покинул свой пост в среду, 14 февраля. Он выступил с телевизионным посланием к нации, в котором заявил о “немедленной” отставке.

Президентский срок Зумы должен был подойти к концу в следующем году, когда в стране, как планировалось, пройдут очередные выборы главы государства.

Ожидается, что уже в эту пятницу новый президент Южно-Африканской республики выступит с обращением к нации.