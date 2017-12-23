Обама в образе Санта-Клауса поздравил детей

Бывший президент США Барак Обама поздравил детей из клуба Boys & Girls Club в образе Санта-Клауса.

Об этом сообщает портал ABC News на своей странице в Тwitter. Около 50 детей были рады увидеть бывшего президента и приветствовали его рукопожатиями и объятиями, когда он вошел дверь с большим мешком подарков через плечо.

Он подарил детям игрушки. «Делая что-то хорошее для кого-то, можно почувствовать себя лучше», – сказал Обама. После раздачи подарков экс-президент США сделал несколько снимков с детьми и дал им небольшие наставления.

Обама, уроженец Чикаго, решил остаться в округе Колумбия после восьми лет пребывания в Белом доме. Он и бывшая первая леди Мишель Обама купили дом в районе Калорама, а их младшая дочь Саша заканчивает Школу друзей Сидвелла на северо-западе Вашингтона. Их старшая дочь Малия поступила в Гарвардский университет.

Покинув Белый дом, Обама продолжил государственную службу. Он и Мишель часто удивляли местных детей в школах и молодежных организациях районов Вашингтона за последний год. Они также открыли фонд Обамы, чтобы вдохновить и расширить возможности людей изменять свой мир.