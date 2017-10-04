Объекты ЧМ-2018 в Екатеринбурге передадут спортшколам

Все тренировочные базы для футболистов, на которых они будут заниматься во время ЧМ-2018 в Екатеринбурге, после соревнований передадут детско-юношеским спортивным школам.

Об этом в среду, 4 октября, рассказал представитель департамента информационной политики Свердловской области, сообщает ТАСС.

Глава региона Евгений Куйвашев отметил, что чемпионат мира поможет улучшить условия для тренировки талантливых детей.

«В Свердловской области уже создана программа использования спортивных объектов после ЧМ-2018. Стадион «Калининец» передадут футбольной школе «Урал», в которой тренируются 280 детей. Стадион «Исеть» уйдет в пользование школам «Буревестник» и «Локомотив», в которых занимаются 250 детей», — сказали в департаменте.