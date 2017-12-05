Обнаружен сбой в работе Facebook

Во вторник, 5 декабря, некоторые пользователи столкнулись с некорректной работой мессенджера социальной сети Facebook.

Такие данные предоставил сайт Downdetector, отслеживающий технические неполадки на популярных интернет-площадках, пишет РИА Новости.

Отмечается, что сбои Facebook Messenger были зафиксированы на территории Японии, США, стран Европы и юго-восточной части Азии. Первые сообщения пользователей о неполадках на Facebook начали появляться после 13:00 по московскому времени.

В августе этого года на территории Европы уже фиксировались сбои в работе социальных сетей Facebook и Instagram. Тогда проблема была оперативно устранена.