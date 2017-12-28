ОБСЕ приветствует обмен пленными между ДНР и Украиной

В ОБСЕ считают, что обмен пленными между Украиной и самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками может дать импульс для мирного решения ситуации в Донбассе.

Как сообщает RT, об этом заявили действующий председатель ОБСЕ и глава МИД Австрии Карин Кнайсль и генсек ОБСЕ Томас Гремингер.

Кроме того, организация призвала стороны приложить все возможные усилия по улучшению жизни людей, непосредственно затронутых конфликтом.

Ранее Praktika.ru сообщала о том, что уполномоченный представитель президента Украины Ирина Луценко заявила, что 74 украинских военнослужащих возвращаются домой.