Сегодня:
$
Нефть
Золото
сегодня, в 12:47
Новости

ОБСЕ приветствует обмен пленными между ДНР и Украиной

По мнению организации, это поможет мирно решить конфликт на Донбассе

В ОБСЕ считают, что обмен пленными между Украиной и самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками может дать импульс для мирного решения ситуации в Донбассе.

Как сообщает RT, об этом заявили действующий председатель ОБСЕ и глава МИД Австрии Карин Кнайсль и генсек ОБСЕ Томас Гремингер.

Кроме того, организация призвала стороны приложить все возможные  усилия по улучшению жизни людей, непосредственно затронутых конфликтом.

Ранее Praktika.ru сообщала о том, что уполномоченный представитель президента Украины Ирина Луценко заявила, что 74 украинских военнослужащих возвращаются домой.


Следите за нами в Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
СМОТРИ ТАКЖЕ:
Новости
03 декабря, в 11:52
Украинские силовики нарушили режим прекращения огня в ДНР
Новости
19 декабря, в 10:12
Киев дал гарантии ДНР по безопасности офицеров РФ и ВСУ
Новости
24 декабря, в 15:58
Саакашвили высказался об акции сторонников Порошенко

Оставить комментарий

avatar