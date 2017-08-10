Общественная палата РФ попросила ОБСЕ защитить украинских журналистов

Елена Сутормина, председатель Комиссии Общественной палаты РФ по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей обратилась в ОБСЕ с просьбой отреагировать на ситуацию с обысками в офисе издания «Страна.ua» и в домах журналистов.

О подробностях сообщает сайт Общественной палаты. Сотрудники Службы безопасности Украины обыскали офис «Страны.ua» и квартиры журналистов в рамках дела о разглашении гостайны. По словам адвоката Елены Лукаш, из офиса изьяли компьютеры, а у журналистов — телефоны и планшеты.

Представитель ОП РФ попросила ОБСЕ дать публичную оценку этой ситуации. «Мы считаем, что эти действия надо расценивать как прямое давление на прессу. И на наш взгляд, крайне важно, чтобы международные институты сейчас вмешались в эту ситуацию и приняли конкретные меры, чтобы на Украине соблюдались принципы свободы слова и права СМИ», — заявила Сутормина.

В Общественной палате считают, что в настоящее время накопилось достаточно негативных поводов, чтобы начать серьезно реагировать и требовать от Киева соблюдения принципов свободы слова.