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Россия опровергла обвинения во вмешательстве в выборы США

В РФ сочли заявление американцев очередной провокацией

Представители посольства России заявили, что доказательства вмешательства нашей страны в выборы в США отсутствуют.

Об этом говорится в заявлении посольства России в Соединенных Штатах в Facebook.

«Как это часто в последнее время бывает в США, прикрыть неудобные факты стремятся оскорблениями в наш адрес», — написали российские дипломаты, назвав также откровенной провокацией то, что один из сенаторов США охарактеризовал руководство РФ как фашистское. По мнению представителей МИД РФ, такие заявления наносят ущерб усложнившимся российско-американским отношениям.

Напомним, ранее «Практика» писала о том, что постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что Россия должна понести ответственность за вмешательство в президентские выборы в США, которые прошли в 2018 году.


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