Объявлен лауреат Нобелевской премии в области экономики

Комитет Нобелевской премии объявил, что лауреатом в области экономики в 2017 году стал американец Ричард Талер.

Соответствующая публикация обнародована на официальной странице Нобелевской премии в социальной сети Twitter. Отмечается, что экономист получил награду за свои исследования в сфере поведенческой экономики.

Известно, что в 2017 году победитель премии в области экономики получает девять миллионов шведских крон, что примерно равно $1 миллиону.

Примечательно, что награда, присуждаемая за достижения в экономике, отличается от Нобелевских премий по литературе, химии, физике, физиологии и медицине. Разница между этими наградами в том, что премия по экономике была учреждена не самим Альфредом Нобелем, а Банком Швеции.

Ранее «Практика» информировала об объявлении лауреата Нобелевской премии в области литературы, а также о том, что стало известно имя обладателя премии мира.