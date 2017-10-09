Сегодня:
$
Нефть
Золото
09 октября, в 13:30
Новости

Объявлен лауреат Нобелевской премии в области экономики

В отличии от других премий, представленная была основана не самим Альфредом Нобелем, а Банком Швеции

Комитет Нобелевской премии объявил, что лауреатом в области экономики в 2017 году стал американец Ричард Талер.

Соответствующая публикация обнародована на официальной странице Нобелевской премии в социальной сети Twitter. Отмечается, что экономист получил награду за свои исследования в сфере поведенческой экономики.

Известно, что в 2017 году победитель премии в области экономики получает девять миллионов шведских крон, что примерно равно $1 миллиону.

Примечательно, что награда, присуждаемая за достижения в экономике, отличается от Нобелевских премий по литературе, химии, физике, физиологии и медицине. Разница между этими наградами в том, что премия по экономике была учреждена не самим Альфредом Нобелем, а Банком Швеции.

Ранее «Практика» информировала об объявлении лауреата Нобелевской премии в области литературы, а также о том, что стало известно имя обладателя премии мира.


Следите за нами в Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
СМОТРИ ТАКЖЕ:
Новости
05 октября, в 14:41
Нобелевский комитет объявил лауреата премии по литературе
Новости
25 сентября, в 19:56
Ученые: общество страдает от «эпидемии недосыпания»
Новости
24 октября, в 14:56
Путин: Россия вышла на рекордно низкое значение инфляции

Оставить комментарий

avatar
wpDiscuz

ЧИТАЙ О ВАЖНОМ

Отправим подборку лучших новостей за неделю

Нет, спасибо