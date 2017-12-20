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20 декабря, в 11:40
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Объявлен список претендующих на «Оскар» фильмов

Назван список лучших картин, которые претендуют на получение главной награды в кинематографе

На премию “Оскар” претендуют сотни картин.

Американский еженедельник Variety сообщает, что Академия кинематографических искусств и наук назвала список фильмов, которые сразятся за премию «Оскар».

В номинации «Лучший фильм» представлена 341 полнометражная картина.

Из всего списка, выделяют следующие сильные ленты: «Зови меня своим именем», «Три билборда на границе Эббинга, Миссури», «Секретное досье», «Леди Птица», «Прочь», «Дюнкерк», «Форма воды», «Темные времена», «Проект «Флорида», «Любовь – болезнь», «Ферма «Мадбаунд», а также «Чудо-женщина».

По правилам главной премии, в номинации «Лучший фильм» могут быть представлены от пяти до десяти картин, в других категориях количество номинантов не должно превышать пяти.

Список номинаций объявят 23 января, сама церемония вручения пройдет 4 марта 2018 года.


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