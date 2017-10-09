Объявлены имена первых кандидатов на «Золотой мяч»

Стали известны имена пяти первых претендентов на самую престижную индивидуальную награду в мире футбола — «Золотой мяч».

Имена первых кандидатов опубликованы на официальной странице еженедельного журнала France Football в социальной сети Twitter.

На данный момент за «Золотой мяч» точно поборются два футболиста «Реала» — хавбек Лука Модрич и крайний защитник Марсело.

Также в списке претендентов присутствуют нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар, опорный полузащитник «Челси» Н’Голо Канте и форвард «Ювентуса» Пауло Дибала.

Отмечается, что полный список кандидатов на «Золотой мяч» будет состоять из 30 футболистов, имена которых будут объявлены в понедельник вечером, 9 октября.

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