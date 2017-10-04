Объявлены лауреаты Нобелевской премии по химии

Ученые Йоахим Франк, Жак Дюбоше и Ричард Хендерсон получили Нобелевскую премию по химии за вклад в развитие криоэлектронной микроскопии для определения структуры биомолекул в растворе.

Об этом сообщает «Интерфакс». В прошлом году награду в этой области присудили Жан-Пьеру Соважу, Бернарду Ферингу и Фрезеру Стоддарту, которые спроектировали и синтезировали молекулярные машины.

Криоэлектронная микроскопия – способ познания особенностей клеток и молекул, благодаря которому ученые наблюдают за живыми биомолекулами и белками в их клетках в трехмерных изображениях.

В четверг, 5 октября, объявят лауреата Нобелевской премии по литературе.

Ранее «Практика» сообщала, что в области медицины награду получили ученые за открытие молекулярных механизмов, которые контролируют циркадный ритм.

Нобелевская премия по физике досталась Кипу Торну, Барри Баришу и Райнеру Вайссу за гравитационные волны и вклад в детектор LIGO.