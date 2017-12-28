Объявлены номинанты кинопремии “Золотой орел”

Экспертный совет российской кинопремии “Золотой орел” объявил номинантов на награды.

Как сообщается на официальном сайте Минкульта РФ, “Аритмия” Бориса Хлебникова и “Большой” Валерия Тодоровского будут представлены в семи номинациях. На награду за лучший фильм, кроме названных, также поборются “Время первых” Дмитрия Киселева, “Нелюбовь” Андрея Звягинцева и “Салют-7” Клима Шипенко. Звягинцев, Тодоровский и Хлебников оспорят титул лучшего режиссера.

Евгений Миронов, Александр Яценко и Владимир Вдовиченков номинированы на приз за лучшую мужскую роль. На приз за лучшую женскую роль претендуют Ирина Горбачева, Алиса Фрейндлих, Марина Неелова.

Награды вручат 26 января 2018 года.