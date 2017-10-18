Объявлены призеры развлекательной ярмарки Lucca Comics & Games

Объявлены призеры ярмарки Lucca Comics & Games — самого важного развлекательного мероприятия в Европе и второго в мире.

Тема 2017 года «Герои» посвящена героям: супер и обычным, сообщается на портале la Repubblica. Выставка Lucca Comics & Games проходит в Италии c 14 октября по 5 ноября этого года. Плакат для выставки 2017 года создал американский художник Майкл Уилан. Он же представил гостям мероприятия личное шоу. Это один из величайших художников-фантастов, автор обложек книг Исаака Азимова, Стивена Кинга и Майкла Джексона.

Среди иностранных гостей можно отметить Роберта Киркмана, создателя комиксов The Walking Dead.

Рейн Телджмеьер посетит выставку после победы графического романа Ghosts на самой важной американской премии Эйснера, посвященной комиксам.

На ярмарку также приехал Джейсон Аарон, автор комиксов к саге «Звездных войн» 2015 года, создатель рестайлинга боевиков, таких как «Тор» и «The Incredible Hulk», соавтор киноленты «Мстители против Людей Икс».