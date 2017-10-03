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03 октября, в 17:12
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Объявлены пятеро победителей всероссийского конкурса «Учитель года»‍

Биолог, историк и математики поборются за звание лучшего педагога

В Сочи завершился второй тур федерального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России-2017», на первом из которых педагоги со всей страны продемонстрировали отборочной комиссии конкурсные уроки и представили свои методические наработки.

По итогам первого тура в финал прошли 15 учителей. Во втором туре жюри оценивало «Мастер-классы», испытания «Педагогический совет» и «Образовательный проект», по итогам которого были отобраны пять победителей, они отправятся на третий тур конкурса в Москву, сообщают РИА Новости.

Финалистами второго тура стал математик Алмаз Хамидуллин (Казань), учитель русского языка и литературы Анастасия Мингачева из Ульяновской области, учитель биологии Иван Смирнов (Москва), преподаватель математики Владимир Пономаренко из Самарской области и учитель истории и обществознания Илья Демаков (Санкт-Петербург).

Абсолютного победителя конкурса объявят в четверг, 5 октября, Всероссийский конкурс «Учитель года» проводится с 1990 года.

Ранее «Практика» писала о том, что челябинские прокуроры завели дело на учительницу за слишком сложные домашние задания.


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