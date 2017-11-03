«Одноклассники» проведут трансляцию «Ночи искусств»

В субботу, 4 ноября, социальная сеть «Одноклассники» проведет прямую трансляцию мероприятия всероссийской акции «Ночь искусств». С помощью приложения для прямых эфиров OK Live к проекту присоединятся Музей Москвы, Музей русского импрессионизма, Государственный исторический музей и многие другие.

Всего заявлено более 20 музеев из разных городов России, сообщается в пресс-релизе социальной сети. Премьера спектакля «Энергия мечты. Мистерия» с актерами Центра имени Мейерхольда пройдет в этот день в Государственном историческом музее.

Онлайн-постановку мастерской Виктора Рыжакова «#ЧЕСТИХИ» и показ художественных и документальных фильмов пройдут в Музее Москвы. Пермский государственный институт культуры представит трансляцию концерта «Мастера сцены» с шедеврами мировой классической музыки. Это и многое другое можно будет увидеть 4 ноября в группе портала «Культура.РФ».

Ранее «Практика» писала о том, что плейлист новогоднего эфира на «Первом» сформируют «Одноклассники».