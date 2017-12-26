“Одноклассники” запустили сервис “Классные открытки”

Социальная сеть “Одноклассники” презентовала сервис “Классные открытки” – конструктор, в котором можно собрать видеопоздравление, которое зачитают звезды шоу-бизнеса, искусства и спорта.

Проект создан совместно с фестивалем “Путешествие в Рождество”. Сервис позволяет собрать видео из набора фраз-фрагментов с добрыми пожеланиями. Готовым поздравлением можно будет поделиться в соцсетях или скачать на компьютер.

В проекте приняли участие актеры Михаил Полицеймако и Алиса Гребенщикова, политик и писатель Ирина Хакамада, теннисистка Анастасия Мыскина, модельер Андрей Бартенев и ряд других знаменитостей.