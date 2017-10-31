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31 октября, в 20:25
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Офтальмологи из Турции проведут бесплатные операции в Чечне

Следующим ожидается визит хирургов-урологов

Во вторник, 31 октября, офтальмологи ведущих турецких клиник, прибывшие в Чечню, обследовали, диагностировали и проконсультировали более 200 человек, из них 36 были отобраны для проведения бесплатных операций. Всего же специалисты намерены провести 120 операций.

Благотворительная акция иностранных медиков была организована в рамках меморандума, подписанного представителями профильного комитета парламента и Минздрава республики и турецкой общественной организацией «Врачи планеты», сообщает ТАСС со ссылкой на заявление куратора проекта Рамзана Хизриева.

Работа турецких офтальмологов в российском регионе продлится до 5 ноября, за это время оперативная помощь будет оказана больным с катарактой, глаукомой и косоглазием. Следующим ожидается визит хирургов-урологов ведущих клиник Турции.

Ранее «Практика» писала о том, что биологам из Японии удалось восстановить зрение при помощи стволовых клеток.


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