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24 ноября, в 15:50
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Около 1,5 млн детей-сирот отдохнули в летних лагерях в 2017 году

Всего в стране работало около 47 тысяч организаций отдыха и оздоровления

Замминистра образования и науки РФ Павел Зенькович на заседании Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений рассказал журналистам, что в этом году более 5 миллионов детей, в том числе более 1,4 миллионов детей-сирот и детей в трудной жизненной ситуации, отдохнули в летних лагерях.

“По данным субъектов, в этом году за три месяца летней кампании летним отдыхом, оздоровлением было охвачено 5 миллионов 291 тысяча детей. Из этих 5 миллионов детей 1 миллион 444 тысяч 267 детей – дети, которые находятся в трудной жизненной ситуации, и дети-сироты”, – цитирует его ТАСС.

В летнем сезоне 2017 года работало около 47 тысяч организаций отдыха и оздоровления детей, в том числе стационарные лагеря, лагеря дневного пребывания, лагеря труда и отдыха, частные лагеря, лагеря палаточного типа и круглогодичные.

Ранее «Практика» писала о том, что дети-сироты получили новые квартиры в Екатеринбурге.


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