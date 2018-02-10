Около 190 тысяч наблюдателей будут работать на выборах президента РФ

Согласно подсчетам Центризбиркома, на выборах президента РФ на избирательных участках будут работать около 190 тысяч наблюдателей.

Об этом в субботу, 10 февраля, рассказал член ЦИК Александр Кинев, сообщает ТАСС. “Общественные палаты взяли на себя обязательства на каждый участок назначить по два представителя. Таким образом, мы ждем от них армию наблюдателей – 190 тысяч человек”, – отметил Кинев.

В этом году впервые на выборах президента будут присутствовать наблюдатели от Общественной палаты России и региональных общественных палат. На одном участке может присутствовать не более двух наблюдателей от каждой организации.

Наблюдателям не обязательно заранее приписываться к конкретным участкам. Им надо в день выборов прийти на выбранный участок с направлением.