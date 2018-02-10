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10 февраля, в 12:18
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Около 190 тысяч наблюдателей будут работать на выборах президента РФ

Впервые на избирательные участки придут представители общественных палат

Согласно подсчетам Центризбиркома, на выборах президента РФ на избирательных участках будут работать около 190 тысяч наблюдателей.

Об этом в субботу, 10 февраля, рассказал член ЦИК Александр Кинев, сообщает ТАСС. “Общественные палаты взяли на себя обязательства на каждый участок назначить по два представителя. Таким образом, мы ждем от них армию наблюдателей – 190 тысяч человек”, – отметил Кинев.

В этом году впервые на выборах президента будут присутствовать наблюдатели от Общественной палаты России и региональных общественных палат. На одном участке может присутствовать не более двух наблюдателей от каждой организации.

Наблюдателям не обязательно заранее приписываться к конкретным участкам. Им надо в день выборов прийти на выбранный участок с направлением.

 


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