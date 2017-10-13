Около 50% пользователей соцсетей пойдут на «Бегущего по лезвию»

Почти половина пользователей соцсетей собираются в эти выходные посмотреть в кинотеатре американскую фантастику «Бегущий по лезвию 2049».

«Практика» представила подборку фильмов, которые будут показывать кинотеатры в предстоящий уик-энд. Согласно проведенному нами опросу, из представленных кинопремьер больше всего наших читателей заинтересовал фильм про недалекое будущее и угрозу существования всего человечества.

На втором месте по популярности оказалась российская драма «Аритмия» про талантливого врача «Скорой помощи». Олег полностью отдался работе, отодвинув на второй план семью и личную жизнь.

10% пользователей хотят посмотреть российскую драму «Салют-7», сюжет которой разворачивается на космической станции, находящейся на орбите в беспилотном режиме.

Меньше всего пользователей соцсети заинтересовала российская комедия «Жизнь впереди». За нее проголосовали только 3% опрошенных.

Не забудьте, что 13 октября в 16:00 «Практика» подведет итоги конкурса, по которым победителю будет оплачено два билета на любой сеанс . Вы еще успеваете принять в нем участие. Условия читайте на нашей странице во «ВКонтакте».