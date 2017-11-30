Около 900 домов в Москве перешли на резервное теплоснабжение после ЧП

Вечером в среду, 29 ноября, в Восточном округе Москвы произошел прорыв теплотрассы с горячей водой. Без тепла остались около 2 тысяч домов в Сокольниках, Гольяново, Преображенском, Богородском, Измайлово, Восточном и Северном Измайлово.

На месте ЧП ведутся работы по восстановлению последствий аварии. Порядка 900 домов перешли на резервное теплоснабжение, сообщает Tjournal. “Оперативные службы комплекса городского хозяйства незамедлительно прибыли на место разлива на пересечении улицы Иркутской и 2-го Иртышского проезда. Было произведено переподключение потребителей по резервной схеме”, – заявил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков журналистам.

По словам пресс-секретаря департамента ЖКХ Москвы Дарьи Распоповой, в результате аварии на трубопроводе в столице пострадали шесть человек. В настоящее время им оказывается помощь.