Около магазина Apple в Москве выстроилась очередь за iPhone X

Рядом с официальным магазином корпорации Apple в Москве на Тверское за день до начала продаж начали скапливаться люди, которые желают одними из первых в российской столице приобрести новый iPhone X.

Как сообщает «Газета.Ru», около магазина собралось уже несколько десятков молодых людей, готовых просидеть на улице до утра пятницы, 3 ноября.

По информации «РЕН ТВ», людям, которые выстроились в очереди за очередным продуктом от компании Apple, предоставили несколько бесплатных автобусов, так как погода в российской столице довольно холодная и им нужно будет где-нибудь греться.

Отмечается, что минимальная стоимость iPhone X в России составит почти 80 тысяч рублей, при этом в максимальной комплектации с объемом памяти 256 Гб — телефон будет стоить порядка 92 тысяч рублей.