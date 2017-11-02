Сегодня:
$
Нефть
Золото
вчера в 18:38
Новости

Около магазина Apple в Москве выстроилась очередь за iPhone X

При этом продажи нового телефона стартуют только в пятницу, 3 ноября

Рядом с официальным магазином корпорации Apple в Москве на Тверское за день до начала продаж начали скапливаться люди, которые желают одними из первых в российской столице приобрести новый iPhone X.

Как сообщает «Газета.Ru», около магазина собралось уже несколько десятков молодых людей, готовых просидеть на улице до утра пятницы, 3 ноября.

По информации «РЕН ТВ», людям, которые выстроились в очереди за очередным продуктом от компании Apple, предоставили несколько бесплатных автобусов, так как погода в российской столице довольно холодная и им нужно будет где-нибудь греться.

Отмечается, что минимальная стоимость iPhone X в России составит почти 80 тысяч рублей, при этом в максимальной комплектации с объемом памяти 256 Гб — телефон будет стоить порядка 92 тысяч рублей.


Следите за нами в Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
СМОТРИ ТАКЖЕ:
Новости
26 сентября, в 17:36
Выставка Хаяо Миядзаки пройдет в Москве
Новости
06 октября, в 15:36
ГЭХ займется строительством заправок для электрокаров в Москве
Новости
30 октября, в 12:55
Мэр Москвы сообщил об окончании программы «Моя улица»

Оставить комментарий

avatar
wpDiscuz

ЧИТАЙ О ВАЖНОМ

Отправим подборку лучших новостей за неделю

Нет, спасибо