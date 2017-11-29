Олег Газманов выступил для строителей Крымского моста

Российский певец Олег Газманов приехал на место строительства моста через Керченский пролив, осмотрел надвижку пролетов автодорожной части на морские опоры со стороны Керчи, фарватер Керчь-Еникальского канала и дал концерт для рабочих.

«Впечатления невероятные, это место силы какое-то, здесь кипит жизнь, несмотря на то, что тут ужасно холодно, пронизывающий ветер. Энергетика потрясающая. Я восхищаюсь этими людьми, которые строят Крымский мост», – цитирует артиста RT.

На концерт Газманова в Керчи пришли порядка 1,5 тысячи рабочих. Артист исполнил для них не только известные песни, но и композицию, которая заняла первое место в конкурсе песен и стихов про Крымский мост.

Ранее Олег Газманов исполнил песню про Крымский мост на “Новой волне”, о чем писала «Практика».