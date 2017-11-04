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Олег Иванов: заявление о выдвижении еще не означает участие в выборах

Для регистрации кандидатуры нужно соблюсти необходимые процедуры

Журналистка Екатерина Гордон высказала желание выдвинуть свою кандидатуру на выборах президента России. О том, каковы ее шансы на победу нам рассказал эксперт Олег Иванов.

«Выдвижение Екатерины Гордон в кандидаты в президенты России подчеркивает демократичность и свободу нашего государства. Конституция не противоречит выдвижению в кандидаты в президенты любой блондинки, «не моложе 35-лет, постоянно проживающей на территории России не менее 10 лет» (согласно Конституции). Поэтому кандидатура телеведущей вполне походит под эти критерии», — отметил Олег Иванов.

Однако, по словам эксперта, заявление о выдвижении еще не означает участие в выборах. Для регистрации кандидатуры нужно соблюсти необходимые процедуры, а главное – собрать подписи в свою поддержку.  Эксперт подчеркнул, что для этого нужно провести серьезную работу, а какой-либо финансовой и организационной поддержки, чтобы проводить избирательную компанию, у журналистки Гордон нет. «Поэтому я сомневаюсь, что это ей удастся сделать. Думаю, что сама она это понимает», — сказал Иванов.

Эксперт считает, что это заявление следует рассматривать просто как информационный повод, которым она привлекает внимание к своей персоне. Но это лишь кратковременный пиар, поскольку появятся и другие кандидаты в президенты, которые вскоре заявят о себе. И о кандидатуре Гордон скоро забудут.


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