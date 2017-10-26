Олег Сальманов рассказал о преимуществах внедрения стандарта 5G

Директор по работе с партнерами Национального центра интернета вещей Олег Сальманов рассказал нам, какие преимущества появятся при внедрении стандарта 5G.

«Стандарт 5G даст возможность распределять сложные вычислительные задачи между огромным количеством IoT-устройств. Он позволит совершать те самые «туманные вычисления», когда они производятся не на серверах в дата-центрах, как в облачных вычислениях, а непосредственно на IoT-устройствах», — сказал эксперт.

По его словам, новый стандарт особенно будет полезен при создании сети и приложения с возможностью управления в реальном времени, поскольку сможет гарантировать соединению время отклика на порядок меньше, чем в существующих 4G-сетях.

Олег Сальманов подчеркнул, что будут создаваться сложные промышленные системы управления производством на базе технологии интернета вещей, где время отклика — критичный параметр. Не случайно в Германии промышленные компании просят государство разрешить им строить частные 5G-сети. Они опасаются, что операторы не смогут оперативно обеспечить ковровое покрытие этой технологии.