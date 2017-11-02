Олег Сидоров: расцвет технологии VR в России придется на 2018-2019 годы

Генеральный директор Remagic.studio Олег Сидоров эксклюзивно для «Практики» высказался по поводу премии «Оскар» за VR-инсталляцию Алехандро Иньярриту «Плоть и песок».

Видео в виртуальной реальности, или, что более корректно — иммерсивное видео, в последние полтора-два года набирает все большую популярность и мировое признание. «Плоть и песок» — не первый оскаровский номинант в VR-формате. В январе этого года VR-мультфильм Pearl («Жемчужина»), созданный в 2016 году при поддержке Google, был номинирован на Оскар в категории «лучшая короткометражная анимация», однако премию так и не получил. Именно номинация «Жемчужины» стала сигналом для 360-студий всего мира, что формат VR-кино имеет будущее. А в течение этого года практически все крупные кинофестивали открыли свои VR-секции — Каннские львы, Берлинский кинофестиваль, Венецианский кинофестиваль, Sundance, ММКФ — продолжать можно долго, поясняет эксперт.

В России есть буквально несколько студий, специализирующихся на съемке VR-видео и организации прямых трансляций в данном формате. И если среди постановочного кино мы еще не вышли на мировой уровень, то технический уровень и статус мероприятий, с которых были организованы прямые VR-трансляции, внушает уважение — здесь и концерты Би-2 из Крокус-Сити и Кремлевского дворца, и различные спортивные соревнования уровня КХЛ и теннисного турнира SPB.Open, и крупные отраслевые мероприятия — такие, как РИФ+КИБ или «Открытые инновации», напомнил Сидоров.

«Поскольку мы работаем на рынке VR-видео уже более двух лет, мы видим все основные тренды его развития. Российский рынок понемногу начинает входить во вкус возможностей нового формата и я уверен, что основной расцвет технологии в России придется на 2018-2019 годы», — подытожил Олег Сидоров.

Ранее «Практика» писала о том, что «Оскар» впервые получит картина в виртуальной реальности.