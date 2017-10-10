Ольга Филиппенко рассказала об отношении россиян к внутреннему туризму

Директор центра мониторинга и анализа «Смимонитор» Ольга Филиппенко рассказала нам о возможностях развития внутреннего туризма России.

Центр мониторинга «Смимонитор» провел исследование отзывов россиян о внутреннем туризме и впечатлениях от отдыха в ряде стран дальнего зарубежья.

«Стоит отметить, что отзывы значительно отличаются по содержанию в этих двух категориях — россиян привлекают и вызывают негатив от отпуска за рубежом одни пункты, а по итогам отдыха, проведенного внутри страны, совершенно другие», — отметила Ольга Филиппенко.

Со слов аналитика, в этом сезоне, по данным статистических запросов и данных туроператоров, значительно увеличилась популярность Вьетнама в качестве места отдыха. Практически каждый второй отзыв (46%) среди положительных сторон по итогам отпуска во Вьетнаме отмечал местную еду. Далее по популярности шли позитивные оценки стоимости отдыха и необычной для россиян природы.

«А вот отдых внутри страны вызывает у россиян совершенно другие оценки. Естественно, нет сложностей в коммуникации и крайне мало негативных оценок, связанных с антисанитарией. Зато основной негатив идет по стоимости отдыха, причем независимо от направления внутреннего туризма: Крым, курорты Краснодарского края или Карелия», — подчеркнула эксперт.

У туристов, предпочитающих внутренний туризм или поездку за рубеж, как правило, разные ожидания от отдыха. Для развития популярности туризма внутри страны, по словам Ольги Филиппенко, необходимо избавляться от низкого качества сервиса и высокой стоимости.