Ольга Голодец раскритиковала школьную программу по русскому языку

Ольга Голодец, вице-премьер РФ, высказала свое мнение относительно школьной программы по русскому языку. Оно оказалось нелестным: по мнению чиновницы, программа не привязана к тому, чего на самом деле ждут от выпускников школ, более того, не соответствует требованиям реальной жизни.

Голодец назвала программу «просто огромным количеством часов» и подчеркнула, что никому не понятно, какие ожидания к ней выставлены. Нет ожиданий даже по словарному запасу — его не проверяют никогда, пишет РИА Новости со ссылкой на заседание совета по русскому языку. Однако, при этом уже в младших классах на уроках проводят фонетический разбор слов, который ставит детей в тупик и не имеет никакого отношения к жизни.

Отдельно Голодец выделила время, которое ребенок тратит на изучение русского языка. По ее подсчетам, речь идет о 1340 часах (при том, что многие нанимают репетиторов). Вице-премьер РФ резюмировала свое заявление тем, что программа русского языка неэффективно построена, поэтому необходимо провести ревизию.