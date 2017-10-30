Ольга Голодец раскритиковала школьную программу по русскому языку

Ольга Голодец, вице-премьер РФ, высказала свое мнение относительно школьной программы по русскому языку. Оно оказалось нелестным: по мнению чиновницы, программа не привязана к тому, чего на самом деле ждут от выпускников школ, более того, не соответствует требованиям реальной жизни.
Голодец назвала программу «просто огромным количеством часов» и подчеркнула, что никому не понятно, какие ожидания к ней выставлены. Нет ожиданий даже по словарному запасу — его не проверяют никогда, пишет РИА Новости со ссылкой на заседание совета по русскому языку. Однако, при этом уже в младших классах на уроках проводят фонетический разбор слов, который ставит детей в тупик и не имеет никакого отношения к жизни.
Отдельно Голодец выделила время, которое ребенок тратит на изучение русского языка. По ее подсчетам, речь идет о 1340 часах (при том, что многие нанимают репетиторов). Вице-премьер РФ резюмировала свое заявление тем, что программа русского языка неэффективно построена, поэтому необходимо провести ревизию.
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ТОЧНО! Даешь сокращение часов по русскому языку и введение дополнительных часов по физкультуре, БЖД, ничего-не-ведению и прочем «развивающим» предметам… Зачем детям знать о фонетическом разборе вообще? И морфемный убрать с морфологическим! Для смс и Инстаграма это ведь не нужно! И вообще думать не нужно, и писать можно неграмотно — компьютер проверит. Можно и не писать вообще — даешь Скайп всем детям!
А заодно, не лишним было бы провести ревизию и остальных основных предметов… К сожалению, качество преподавания, как и качество учебных программ желает лучшего…
Все думают, что умеют лечить и учить. Программа по русскому языку как раз теперь именно соответствует тому, что требует ЕГЭ по данному предмету
Беда, коль сапоги начнёт тачать пирожник… К сведению госпожи Голодец: знания фонетических законов уберегает от орфографических ошибок. Видно, в школе у не совсем грамотной и порядочной «госпожи» были проблемы с фонетическим разбором вообще и со всеми остальными грамматическими разборами в частности
И морфологический и фонетический, и лексический, и синтаксический разборы слов и предложений необходимы для основных знаний грамоты письменной речи . К великому сожалению наши дети стали ленивыми.И ,действительно, уповают на исправление ошибок их гаджетов. Та программа,которая дана в настоящее время по русскому языку, даст ребенку уверенность в своих знаниях.