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12 декабря, в 12:36
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Олимпийский комитет России выступил против бойкота Олимпиады

ОКР поддержит спортсменов, которые захотят выступить в нейтральном статусе

Олимпийский комитет России (ОКР) единогласно принял решение поддержать спортсменов, которые захотят выступить в нейтральном статусе. Глава ОКР Александр Жуков подчеркнул, что ни в каких бойкотах Олимпийских игр участвовать нельзя.

“Я думаю, мы должны сделать всё, чтобы поддержать наших спортсменов и с уважением отнестись к их решениям, – цитирует Жукова телеканал RT. – Но посыл, что каждый, кто едет, не является патриотом своей страны — это абсолютно ложный посыл! На мой взгляд, это просто недопустимо”.

По словам президента ОКР, отказ от участия в Олимпиаде может привести к тому, что российский спорт исключат из олимпийского движения на многие годы, поэтому он призывает не поддаваться на провокации.

Также ОКР окажет помощь спортсменам, которые не получили приглашение на Олимпиаду или отказались от участия.

Ранее Praktika.ru писала, что МОК разрешил России участвовать в Олимпийских играх-2018, но только под нейтральным флагом.


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