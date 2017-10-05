Олимпийский огонь в Южной Корее пронесет слепой фотограф из Екатеринбурга

Слепой фотограф Александр Журавлев из Екатеринбурга оказался среди тех людей, которые пронесут олимпийский огонь в честь предстоящих зимних игр.

Он пробежится 3 ноября по одному из островов Кореи, сообщает портал «Наша газета Екатеринбурга». Зимние игры стартуют в феврале 2018 года в Южной Корее.

«Было очень неожиданно, когда пришло письмо из олимпийского комитета. Отправляюсь туда 1 ноября, 4 числа выезжаю обратно. Уже расписаны все мероприятия», – сказал Александр.

Он давно готовился к тому, что будет нести олимпийский огонь, но не был уверен в выборе его кандидатуры. Александр также отметил, что собирается выкроить время на фотосъемку, так как это часть его жизни.

Зимние Олимпийские игры стартуют 9 февраля 2018 года в Корее и продлятся до 25 февраля. Талисманом игр стал тигренок Сухоран и медвежонок Пандаби.