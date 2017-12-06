Титов вступится за скрывающихся в Лондоне бизнесменов

Бизнес-омбудсмен Борис Титов принял участие в форуме в Лондоне, где поговорил с российскими предпринимателями, которых объявлены в розыск по линии Интерпола из-за уголовного преследования на родине. Теперь он хочет обратиться к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой разрешить им вернутся в Россию при условии возмещения нанесенного ущерба.

“Они нормальные ребята, но находятся часто в розыске через Интерпол, потому что на них возбуждено уголовное дело в России”, – заявил он и добавил, что единственный грех уехавших бизнесменов только в том, что они не хотели попасть в СИЗО, пишет РИА Новости.

Также он выразил мнение, что разыскиваемые “вряд ли что-то нарушили” и сообщил о намерении ходатайствовать об исключении их из списка Интерпола.