Онджей Влчек: ЕС следует предоставить частному бизнесу больше свободы

Онджей Влчек, главный технический директор, исполнительный вице-президент и руководитель разработки защитных решений для домашних пользователей в компании Avast, специально для «Практики» прокомментировал идею создания Евросоюзом агентства по кибербезопасности.

В целом отрадно видеть, что Европейская комиссия стремится укрепить кибербезопасность в Европе и вкладывать деньги в борьбу с кибер-угрозами, например с вирусами-вымогателями, так как за последние годы количество таких атак на предприятия и пользователей в Европе значительно увеличилось, поясняет эксперт.

Однако предыдущие инициативы Евросоюза были не очень эффективными. Выделяемые на эти процессы средства лучше было бы использовать в инновациях в частном секторе. Роль правительства не заключается в разработке решений в области кибербезопасности, и, если оно устанавливает новые правила, это приведет к ущемлению свободы на рынке и может затормозить внедрение инноваций, что нежелательно, считает Влчек.

Вместо этого ЕС следует предоставить частному бизнесу больше свободы для создания сильных технологий, которые защитят людей и бизнес от растущего количества кибер-угроз, подытожил представитель компании Avast.

Ранее «Практика» писала о том, что в октябре 2017 года ЕС приступит к созданию европейского агентства по кибербезопасности.