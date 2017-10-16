ОНФ трудоустроит в 2018 году около 10 тысяч студентов

Координатор проекта Общероссийского народного фронта (ОНФ) «Профстажировки» Илья Семин рассказал о планируемом ряде акций и конкурсов для поддержки предприятий, создающих рабочие места для молодежи, и привлечения молодых специалистов в реальный сектор экономики.

По его словам, в 2018 году порядка 10 тысяч студентов и молодых специалистов смогут найти работу при помощи проекта «Профстажировки» и команды «Молодежка ОНФ», сообщает ТАСС.

Часть акций стартует уже в этом году, это в частности «#Промтуризм», «#DigitalНаставник», сетевой конкурс «#дневникстажировки» и конкурс «Лучший работодатель для молодежи».

Всего за шесть месяцев к проекту присоединилось более 50 регионов и порядка 500 компаний, на официальном портале размещено более 1,1 тысячи вакансий, около 450 студентов уже успешно прошли стажировки и нашли первую работу по специальности, пояснил создатель и совладелец портала Superjob, в сотрудничестве с которым создавался сайт ОНФ «Профстажировки».

Ранее «Практика» писала о том, что Общероссийский народный фронт запустил конкурс для молодежи об образе будущего России.