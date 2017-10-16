ОНФ запустил конкурс фотографий «Убитые Дороги»

Общероссийский народный фронт объявил о запуске конкурса на лучшую фотографию дорожных проблем в стране. Он получил название «Убитые дороги» и пройдет под девизом «За дороги без ям».

Принять участие в фотоконкурсе может любой желающий в возрасте от 18 до 35 лет. По словам организаторов, они ждут фотографий необычного ремонта дорог, больших ям, колдобин на дорогах и другие подобные снимки. Выбор сюжета ограничивается только воображением участников, сообщает РИА Новости.

Фотографии принимаются до 15 ноября включительно. Лучшие работы попадут на выставку, организованную по итогам конкурса. Информация о победителях станет известна 30 ноября в соцсетях проекта. По мнению редакции, конкурс может привлечь молодежь к проблемам качества дорог и безопасности дорожного движения.

Ранее «Практика» писала о том, что Общероссийский народный фронт обещал трудоустроить в 2018 году около 10 тысяч студентов.